Elena Santarelli innamorata. Il tramonto romano e lui al suo fianco – FOTO

Elena Santarelli. La showgirl di Latina passeggia per le vie della capitale con una persona importante per il suo cuore. Lo scatto romantico su Instagram

Elena Santarelli, classe 1981, è un volto del panorama dello spettacolo italiano apprezzatissimo per il suo talento e per la sua poliedricità. Ha mosso i primi passi come modella, sfilando per stilisti d’incommensurabile fama come Giorgio Armani, Laura Biagiotti, Gai Mattiolo.

Abbiamo imparato ad apprezzarla in tv nel programma televisivo L’Eredità, all’epoca condotto da Amadeus. Nel 2005 ha partecipato al reality L’Isola dei Famosi da cui, purtroppo, è stata eliminata prima della finale. I suoi scatti sexy per il calendario di Max l’hanno consacrata come assoluta regina di sensualità.

Quest’anno abbiamo visto la sua avventura televisiva durante il programma Italia Si, condotto da Marco Liorni, in cui ha rivestito i panni di opinionista fissa.

Elena Santarelli ha vinto la sfida più grande

Il Paese intero ha ematizzato con la showgirl, Elena Santarelli, a causa di un fatto triste incorso alla sua famiglia. Il figlio Giacomo è stato colpito da tumore cerebrale maligno. L’esperienza tragica è confluita in un libro che porta la firma della stessa Santarelli, dal titolo Una mamma lo sa, in cui racconta il dolore di dover insegnare al suo bambino il significato di parole che non dovrebbe conoscere alla sua età come chemioterapia e cancro. Trapela la forza di una donna costretta a trattenere le lacrime per dare coraggio a suo figlio, la fatica, la rabbia ma anche il sostegno delle persone che ha incontrato.

La loro storia ha commosso l’Italia. Tutti abbiamo gioito nell’apprendere che Giacomo ha sconfitto il suo male.

Elena Santarelli ormai è libera di godersi un po’ di pace e normalità. Ne è prova l’ultimo scatto pubblicato sulla sua bacheca Instagram in cui la vediamo innamorata mentre fa una passeggiata insieme all’uomo che le è stato sempre accanto e che insieme a lei ha condiviso ogni pena e felicità. Stiamo parlando di suo marito, Bernardo Corradi, padre di Giacomo e della loro secondogenita, Greta Lucia.

Lo sfondo è un meraviglioso tramonto romano. Un abbraccio, sorrisi sereni e l’affetto dei fan che arriva a distanza anche attraverso uno schermo.