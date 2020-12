Giulia De Lellis, intimo mozzafiato e jeans slacciati: che incanto FOTO

Giulia De Lellis, intimo mozzafiato e jeans slacciati: che incanto. L’influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti quando ha deciso di partecipare al programma di Uomini e Donne per corteggiare Andrea Damante, inconsapevole del successo che avrebbe avuto nonostante i suoi soli vent’anni. La storia con Andrea ha fatto sognare davvero milioni di persone e per entrambi fu praticamente amore a prima vista: a distanza di quasi cinque anni non stanno più insieme, ma nel corso del tempo sono tornati insieme e si sono lasciati diverse volte.

Giulia De Lellis, che incanto nel suo ultimo scatto su Instagram: toglie il fiato

L’ultimo ritorno di fiamma è avvenuto durante la quarantena a marzo, stavolta sembrava davvero quella buona, ma alla fine dell’estate hanno comunicato di essersi lasciati nuovamente. Dopo qualche mese ad oggi sono entrambi felici con altre persone, ad unirli c’è soltanto il piccolo Tommy, il cagnolino che hanno preso insieme poco prima di lasciarsi quest’estate. Hanno deciso di crescerlo comunque insieme, quindi il cucciolo passa diversi giorni con Giulia e altri con Andrea.

Giulia si sta godendo gli ultimi giorni a casa prima di ritornare a Roma per le vacanze di Natale, che passerà insieme alla sua famiglia e alle sue meravigliose nipotine.