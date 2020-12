Martina Colombari, sorriso smagliante e look invernale: che incanto FOTO

Martina Colombari, sorriso smagliante e look invernale: che incanto. L’attrice ha pubblicato uno scatto insieme al suo amore che ha ricevuto tantissimi likes sui social

Martina Colombari è una delle donne più amate del mondo della televisione e dei social. Sicuramente è un’attrice talentuosa e bellissima, che spacca sempre lo schermo in ogni ruolo che interpreta. Anche nel mondo del web ha riscosso un grandissimo successo, ha tantissimi followers che ogni giorno la seguono con entusiasmo e con affetto, osservando gli sprazzi di vita quotidiana che lei tende a condividere ogni giorno su Instagram.

Martina Colombari, l’attrice insieme al suo Ale fa impazzire i fans

Sono tanti i commenti di apprezzamento che i fans le lasciano ogni giorno sotto i suoi scatti. “Ti ho conosciuta quando hai interpretato il suolo della professoressa ne i Cesaroni. Sono arrivato un po’ tardi, ma sono molto giovane e mi sono perso gli anni dei tuoi esordi, però in compenso da allora non ho mai smesso di seguirti. Col tuo sguardo intenso e profondo mi hai fatto innamorare di te, per non parlare del tuo talento“.

I Cesaroni infatti per lei sono stati davvero fondamentali: l’hanno avvicinata a quella fetta di pubblico di giovani che ancora non avevano avuto modo di scoprire il suo talento e la sua incantevole bellezza.