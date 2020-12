Esce di strada con l’auto e finisce in un fossato: muore ragazzo di 25 anni

Un ragazzo di 25 anni è morto ieri sera in provincia di Oristano finendo con la propria auto in un fossato dopo essere uscito di strada.

In un terribile incidente stradale, consumatosi nella serata di ieri lungo la statale 131 nel territorio di Paulilatino, in provincia di Oristano, un ragazzo di 25 anni ha perso la vita. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava alla guida della sua auto che, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada precipitando in un fossato. Sul luogo dell’incidente sono arrivati tempestivamente i soccorsi del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che costatare il decesso del giovane conducente.

Leggi anche —> Tragedia sulle strade, auto si schianta contro un albero: morti due ragazzi giovanissimi

Oristano, esce di strada con l’auto e finisce in un fossato: ragazzo di 25 anni muore in un incidente

Leggi anche —> Due sorelle travolte da un’auto pirata: dramma a pochi metri da casa

Un ragazzo è morto nella serata di ieri, domenica 20 dicembre, in un drammatico incidente avvenuto sulla statale 131 a Paulilatino, piccolo comune in provincia di Oristano. La vittima è Francesco Scano, operaio 25enne residente a Santa Giusta. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de L’Unione Sarda, il giovane viaggiava a bordo della sua Bmw 320, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada. Il veicolo, dopo aver abbattuto alcuni alberi ed un cartello stradale, è precipitata in un fossato compiendo un volo di circa 15 metri prima di schiantarsi al suolo.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118 ed i vigli del fuoco che hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo, però, il personale medico non ha potuto far altro che costatare il decesso del 25enne, morto sul colpo.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Nuoro che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e risalire alle cause che hanno portato la Bmw ad uscire di strada.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Dai primi riscontri, riporta L’Unione Sarda, non è escluso che possa aver influito la velocità sostenuta della vettura nell’affrontare una curva.