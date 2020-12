Pamela Prati e il “faccia a faccia” con una persona davvero speciale – FOTO

L’attrice Pamela Prati pubblica una foto sul profilo Instagram, in compagnia di una persona davvero speciale. E il rapporto con i napoletani?

Dolci ricordi per l’attrice e showgirl anni ’70, Pamela Prati, autrice di uno scatto davvero emozionante sui social network. Dopo un’intera carriera sotto le stelle e i riflettori del piccolo e grande schermo televisivo, Pamela si è specializzata in web influencer.

Diverse proposte del passato e un fascino ancora tutt’oggi intramontabile, nonostante il tempo che va. Di contro alla sua esperienza e una signorilità e compostezza mai messe in discussione da nessuno esiste una Pamela, continuamente bersagliata dalla critica. Proprio in occasione dell’ultimo scatto parla di Napoli e in napoletani, un popolo che “mi ha trattata sempre con i guanti bianchi”. Una “frecciata” per i suoi detrattori e di coloro che l’avevano considerata un caso clinico, quando si parlava del matrimonio “farlocco” con Mark Caltagirone.

Pamela è stata ferita diverse volte dai giudizi diffamatori come nel caso di Cecilia Capriotti, la nuova concorrente del GF Vip “punzecchiata” per bene dalla Prati. “Essere persone forti sui social, avere tanti follower non corrisponde ad avere il diritto di trattare in maniera malvagia le persone e me in questo caso”

Pamela Prati, una FOTO con colui che “non sapevo chi fosse”

Ancora una volta, Pamela Prati è riuscita a spegnere le fiamme di un “incendio” quasi indomabile. La fotomodella anni ’70 ha messo al suo posto alcuni “detrattori” della sua vita e si è nuovamente riversata su Instagram, rispolverando un ritratto del passato, che oggi crea molto scalpore.

Il momento risale a Giugno 2019, quando Pamela fu invitata al “Vip Champion”, una manifestazione di rappresentanza tra le star più blasonate del mondo dello spettacolo. L’evento si è tenuto a Capri, tra colleghi e personaggi che neanche lei immaginava, con tutta sincerità, diventassero qualcuno.

E invece quel giorno, un certo Tommaso Zorzi, oggi concorrente e protagonista del Grande Fratello Vip le chiese una foto con tanto di autografo. Allora era un onore, oggi chissà. Ma lei nel frattempo esterna ciò che molti preferiscono sorvolare, la sua gentilezza, l’ospitalità e la generosità che tanto l’avvicinano ad popolo che l’ha sempre apprezzata: appunto i napoletani