Panettone gastronomico: idee gustose per farcirlo

Non solo Panettone dolce a Natale, quello gastronomico è una ricetta golosissima che merita di decorare le nostre tavole per le feste

Se si parla di Panettone si pensa subito alla fetta spolverizzata con lo zucchero a velo da mangiare a fine pasto come companatico di una cena sontuosa e abbondante. Ma durante le festività un’altra succulenza da mettere in tavola è il Panettone gastronomico, la versione salata del nostro tanto amato dolce natalizio.

Il Panettone gastronomico è lo spuntino delle tavole natalizie, ottimo nel buffet a pranzo se si desidera poi concedersi una cena più imponente, spuntino veloce e ghiotto per le sue farciture invitanti e la praticità di consumazione.

Meglio se si prepara con un giorno di anticipo per renderlo più compatto e stabile poi nel taglio, può essere fatto in casa oppure acquistato già pronto e solo da farcire. Infatti la sua particolarità è che deve essere tagliato in tanti dischi che formeranno i soffici strati da arricchire con le farciture che più piacciono alla famiglia o agli amici. Il Panettone gastronomico si conserva in frigorifero per un paio di giorni.

LEGGI ANCHE -> Ricette facili e sfiziose da preparare con il tonno in scatola

Idee per farcire il Panettone salato

LEGGI ANCHE -> Zucca, alcune ricette salate veloci e gustose da portare in tavola

Se si acquista già realizzato, il suggerimento è come detto di preparate in anticipo le farciture e la sovrapposizione, soprattutto se decidete di utilizzare le verdure, che saranno così più sode. Il Panettone va tagliato a fette spesse di circa 1,5 cm e farcito alternativamente con diversi ingredienti lasciando però due fette vuote tra un ripieno e l’altro per permettere di afferrarlo con le mani.

Terminare poi il tutto con il cappello del Panettone e riporlo in frigorifero sino a che non dovrà essere consumato. Servirlo dopo averlo lasciato a temperatura ambiente per circa 20 minuti. Per la porzionatura meglio poi tagliarlo verticalmente per creare le fette, questa disposizione a raggera sarà bella da vedere ma anche funzionale per gli ospiti.

Meglio utilizzare sempre qualcosa di cremoso sulle fette, come formaggi spalmabili, maionese e salse piccanti così che il Panettone non risulti eccessivamente asciutto. Ogni strato può essere farcito a piacimento, variando in base ai gusti dei commensali o a ciò che si vuole creare. Quindi meglio alternare sempre una salsa, un salume e della verdura per dare in bocca la giusta consistenza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Per chi ama il pesce, usate una mousse di tonno, olive e capperi oppure una mousse di salmone, capperi e rucola. Se preferite i salumi usate lo stracchino assieme alla mortadella con pistacchi, oppure gorgonzola, speck e noci. In alternativa anche ricotta, prosciutto cotto e zucchine grigliate o insalata russa con aneto sono un ottimo abbinamento.