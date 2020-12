Antonella Mosetti: labbra carnose e capelli scompigliati, è solare – VIDEO

Un solare buongiorno dalla showgirl Antonella Mosetti: labbra carnose, super sorridente e capelli leggermente scompigliati in primo piano.

La showgirl Antonella Mosetti ha iniziato la sua carriera negli ’90 grazie al programma televisivo di Non è La Rai, per continuare in seguito con il suo ruolo di attrice nella pellicola cinematografica firmata da Carlo Verdone di C’era un cinese in coma. Nel presente, invece, la sua notorietà appare riversarsi molto spesso sui social network, attraverso cui, proprio nella giornata di oggi, ha voluto comunicare ufficialmente l’inizio di un lungo relax previsto per le vacanze natalizie. Scopriamo come.

Antonella Mosetti: un buongiorno “così”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

Questa mattina, la showgirl ha colto l’occasione per mostrare ai suoi fan gli effetti iniziali delle feste. Nulla di impressionabile, in realtà, eppure il suo fascino riesce a parlare per lei. L’ultimo scatto è stato pubblicato sul suo profilo Instagram verso le ore 9 del mattino. Probabile che si riferisca al momento del suo risveglio. Infatti, nonostante le vacanze siano iniziate, Antonella non ha approfittato del tempo a disposizione per fare una lunga dormita.

“E buongiorno sia☀️ ” ha inserito poi nella didascalia al post. Uno scatto che soltanto a distanza di poche ore sembra aver fatto già il pieno di commenti positivi e di numerosissimi like. Antonella appare in ottima forma, il primo piano le sue labbra carnose ed un lieve sorriso che la trascina fuori dal mondo dei sogni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

I capelli leggermente scompigliati però sono la prova del fatto che, nonostante le poche ore di sonno, il riposo abbia dato i frutti sperati. Ora non resta che ai follower della soubrette continuare a ricambiare il gioioso saluto mattino.