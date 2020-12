Beautiful, anticipazioni puntata 23 dicembre: Katie fa una scoperta

Beautiful, anticipazioni 23 dicembre: uscite dalla sala operatoria, Katie incontra Flo con grande sconcerto di tutti quanti.

La notizia della disponibilità di un donatore per il trapianto di Katie ha sconvolto positivamente la famiglia Logan. Brooke ritiene che il donatore sia un vero e proprio angelo e afferma che gli sarà per sempre grata. Nel frattempo Shauna medita un modo per far sapere a tutti che è sua figlia Flo ad aver salvato la vita della zia da morte certa. Nascosta in una stanza lontano dagli altri, non sa che anche Ridge è accorso in ospedale per stare vicino a sua moglie in questo difficile momento della loro vita.

Beautiful, anticipazioni 23 dicembre: Brooke ed Hope sono furiose

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che l’operazione sembra essere andata bene. Katie riprende coscienza, circondata dall’amore e dall’affetto della sua famiglia. Resta da vedere se i farmaci antirigetto faranno effetto, ma intanto il peggio è passato. Adesso la donna vuole sapere chi è stato a salvarla. Spinta da sua madre, Flo si palesa dunque in camera della zia su una sedia a rotelle. Nella stanza crolla il silenzio.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Brooke ed Hope non prenderanno affatto bene questo colpo di testa di Flo. Hope è stata ferita troppo duramente dalla cugina per fargliela passare liscia. Katie, dal canto suo, sembrerà molto più colpita ed accomodante delle sorelle.