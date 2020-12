Benedetta Mazza in blu tiffany: è lei la rosa più preziosa – FOTO

Benedetta Mazza ha ricevuto uno splendido regalo, un milione di rose color blu tiffany ma il fiore più bello per i suoi fan è sempre lei

La conduttrice ed ex modella Benedetta Mazza ha ricevuto in dono un milione di rose color blu tiffany che mostra fiera sui social network. Tuttavia il regalo più bello lo ha fatto ai suoi seguaci di Instagram condividendo l’ultimo scatto che la ritrae con le sue rose e dove è protesa in avanti con lo sguardo perso nel vuoto. Una posa affascinante che i suoi fan hanno apprezzato molto riempiendola di complimenti e cuoricini su Instagram. “Benny“, così come si fa chiamare sul social network, condivide spesso foto dei suoi momenti quotidiani a casa o dei suoi viaggi passati dove appare sempre sensuale ma con quel tocco di ironia che non guasta mai. Non mancano scatti provocanti per la gioia dei maschietti che la seguono con tanta ammirazione e dedizione.

Benedetta Mazza: carriera della modella ex gieffina – foto