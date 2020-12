Il presidente del Brasile Bolsonaro non nasconde la sua sfiducia nei confronti dei vaccini anti-Covid. Le parole di Gene Simmons.

Scettico dall’inizio della pandemia, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha continuato a criticare i neonati vaccini anti-SARS-CoV-2. “Se diventi Superman o se a una donna inizia a crescere la barba, se un uomo inizia a parlare con una voce flebile, non è un problema loro (i laboratori di Pfizer)” è stato questo il discorso sarcastico tenuto dal presidente in merito alla diffusione delle vaccinazioni. “La pandemia sta volgendo al termine”, ha detto, sostenendo di non essere favorevole ai nuovi rimedi ospedalieri perché “non possiamo intrometterci nella vita delle persone.”

LEGGI ANCHE >>> Sorpresa a collezionare dozzine di animali: donna arrestata

“Se poi ti trasformi in un coccodrillo, il problema è solo tuo”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Donna ritrovata morta all’interno di una valigia in un ostello

Ha riferito il presidente brasiliano in merito ad alcuni dei fantasiosi potenziali effetti collaterali del vaccino Pfizer/BioNTech. Le dichiarazioni di Bolsonaro provocheranno un’ondata di diffidenza da parte dell’opinione pubblica nei confronti della medicina. Un atteggiamento di sfiducia assai critico per la salute del Brasile, uno dei paesi più colpiti al mondo dalla pandemia virale: oltre 185.000 i decessi a causa del coronavirus. Secondo i dati dell’istituto brasiliano statistico Datafolha, circa il 22% dei brasiliani non vuole vaccinarsi. Di conseguenza, la strategia vaccinale brasiliana è rimasta molto indietro. Difatti, nessuna data è stata ufficialmente annunciata dal governo per l’acquisto e la distribuzione dei vaccini da indirizzare ai 200 milioni di abitanti del paese. Il cantante Gene Simmons, vocalista della storica band musicale dei Kiss, ha criticato sui social il discorso inverosimile di Bolsonaro. Il contenuto del tweet del compositore è trasparente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

No comment!!!…Brazilian prez Bolsonaro claims COVID vaccine could turn people into alligators https://t.co/2u0YXWilsD — Gene Simmons (@genesimmons) December 20, 2020

“Assurdo! Il presidente brasiliano (Jair) Bolsonaro dichiara che il vaccino covid può trasformare le persone in alligatori.”

Fonte: Isto E Gente