Elisabetta Gregoraci, frecciatina a Pierpaolo Pretelli: si riaccende la speranza. Questa notte Enock ha fatto una diretta con lei e Francesco Oppini e ci sono state tante cose interessanti

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ha deciso di abbandonare quando è stato comunicato il prolungamento del programma: la distanza da suo figlio stava diventando insopportabile e aveva bisogno di passare almeno le feste di Natale insieme a lui. Al momento è sempre presente in studio con gli ex concorrenti, e dopo la puntata la notte fa una diretta insieme ad Enock e Francesco. Ieri sera ospite d’onore Gaia Zorzi, che ha fatto una sorpresa a suo fratello.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip Tommaso Zorzi e la decisione drastica nella notte: i fans disperati

Elisabetta Gregoraci lancia una frecciatina a Pierpaolo Pretelli: i fans esultano

Stanotte Francesco ha fatto vedere ai fans che la produzione gli ha consegnato un regalo da parte di Tommaso Zorzi, che gli ha fatto un ritratto con una dedica che Francesco non ha condiviso con il pubblico. Anche Gaia ha ricevuto un regalo da suo fratello, un quadro che ha disegnato lui con le sue stesse mani. Un pensiero molto carino in vista del Natale che si sta avvicinando. Elisabetta non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina: “Solo io non ho ricevuto niente“, riferendosi molto probabilmente a Pierpaolo Pretelli, che era la persona più vicina a lei nella casa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip, riassunto 21 dicembre: mille sorprese per Natale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La fiamma della speranza dei fans della coppia sembra essersi riaccesa dopo questa considerazione: Elisabetta pensa ancora a Pierpaolo?