Cecilia Rodriguez, pantaloni in nero aderente: fa impazzire i follower – FOTO

Nell’ultima foto pubblicata Cecilia Rodriguez fa concorrenza sleale alla sorella Belen: l’argentina è molto provocante con i pantaloni in nero aderente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia Rodriguez fa concorrenza sleale su Instagram alla sorella Belen. La bella “CheChu” ha condiviso uno scatto decisamente sensuale con addosso dei pantaloni aderenti neri che mettono in risalto le sue forme e soprattutto le lunghe gambe, scoprendo quel tanto che basta a far scattare le fantasie dei suoi milioni di follower sui social network. Il maglioncino azzurro chiaro sposa bene con il nero dei pantaloni per un outfit all’ultimo grido. L’espressione della Rodriguez junior è proprio tipica delle donne che non devono chiedere mai: appare infatti fiera e disinvolta davanti alla macchina fotografica. I fan si sono scatenati in poco tempo con commenti e reazioni di gradimento, tra i vari “Bellissima“, “top class” e tante emoticon di cuoricini e occhi innamorati.

LEGGI ANCHE -> Benedetta Mazza in blu tiffany: è lei la rosa più preziosa FOTO

Cecilia Rodriguez: le foto tra la neve insieme alla sorella Belen