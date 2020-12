Grande Fratello, scoppia la lite dopo la puntata: “Sei una vipera”

Dopo la puntata del Grande Fratello è scoppiata una lite tra i concorrenti, Signorini ha salutato i suoi vip ma qualcosa è andato storto

Sono quasi cento giorni che i concorrenti del Grande Fratello sono chiusi all’interno della casa più spiata d’Italia e ad ogni puntata ne succedono delle belle. Dopo lunedì sera, quando Alfonso Signorini ha salutato i suoi vipponi, è scoppiata una lite tra due donne. Tutto è accaduto dopo la nomination, ecco casa è successo nel corso della notte tra i partecipanti. Non sono mancate parole brutte e insulti, frasi che non sono piaciute a nessuno.

Grande Fratello: una lite fuori dal comune: “Che vipera”

Tutto è iniziato con la scelta di Rosalinda di nominare Sonia Lorenzini. L’influencer non ha preso affatto bene la cosa e, dopo la puntata, ne è scaturito un confronto davvero infuocato. Per la Lorenzini l’attrice è una stratega, a lei piace fare giochetti l’ha nominata solo per gelosia nei confronti di Dayane con cui ha legato o in relazione a Mario Ermito. Pare, infatti, che il giovane si sentisse con entrambe più o meno nello stesso periodo, cosa che ha portato la Lorenzini a essere fredda e distaccata con lui. Rosalinda ha spiegato di aver voluto fare una scelta tra i vecchi concorrenti e i nuovi, preferendo nominare uno di questi ultimi. La scorsa notte l’intera casa si è trovata spaccata in due parti, qualcuno ha preso le difese di una e alcuni dell’altra.

I vipponi hanno avuto una notte molto movimentata, le sorprese in questa edizione non finiscono mai e ne vedremo delle belle. La strada è lunga fino a Febbraio.