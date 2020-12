Tommaso Zorzi contro Dayane Mello lancia la sfida: è bufera nella casa. Stiamo parlando di due personaggi molto forti di questa edizione del Grande Fratello Vip che oramai sono ai ferri corti

Tommaso Zorzi ieri sera è stato nominato per la terza volta di fila da Dayane Mello, durante la puntata del Grande Fratello Vip. Lei ha dato la stessa motivazione della scorsa volta, e questo il concorrente non è proprio riuscito ad accettarlo. Infatti dopo la puntata si è sfogato con Stefania Orlando, a cui ha detto di voler parlare con Dayane perché determinati suoi comportamenti cominciano davvero ad infastidirlo. Se fino ad ora si è fatto andare bene il suo essere così contraddittoria, adesso non riesce più a sorvolare.

Tommaso Zorzi arrabbiato per la nomination di Dayane Mello: “Voglio andarci con lei”

“Voglio andare in nomination con lei e vedere come fa a finire” ha rivelato Tommaso, che dopo settimane di scontri adesso vuole salire sul ring per il round finale. “Io non ho mai detto una parola in tutti questi mesi. L’altro giorno è passato l’aereo per me e per Francesco e lei ha alzato gli occhi al cielo, e non ho detto niente. Vogliamo parlare di tutte le volte che ha parlato male di me e di lui? Però ora veramente basta“.

Intanto Francesco Oppini era in hotel con la sorella di Tommaso, Gaia Zorzi, e insieme hanno fatto una diretta su Instagram. Quando ha saputo che Tommaso e Dayane stavano litigando, ha esclamato: “Forza Tommy!” mostrandogli come sempre tutto il suo sostegno anche da fuori.