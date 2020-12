Tommaso Zorzi consegna a Francesco Oppini un regalo di Natale: lui lo mostra in diretta

Tommaso Zorzi, Francesco Oppini rivela: “Mi ha fatto un regalo di Natale”. Ieri notte l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato di aver ricevuto un regalo dall’amico

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono stati la “coppia” sicuramente più amata e più vera di questo Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia e fin da subito hanno instaurato un rapporto molto molto bello, che nel corso del tempo è diventato sempre più profondo. Quando Francesco ha deciso di abbandonare la casa Tommaso è crollato in un pianto disperato, ed entrambi con questa distanza hanno capito di tenere davvero tanto l’uno all’altro e di sentire fortemente la mancanza.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip Tommaso Zorzi e la decisione drastica nella notte: i fans disperati

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini rivela in diretta su Tommaso Zorzi: “Mi ha fatto un regalo di Natale”

“TRA L’ALTRO TOMMY MI HA FATTO UN REGALO DI NATALE” COME LO DICE TUTTO ENTUSIASTA 🤧🤧🤧#GFVIP pic.twitter.com/69pikIvimO — “EH MA OPPINI” cit. (@24McCartney) December 22, 2020

In occasione del Natale che si sta avvicinando, Tommaso ieri pomeriggio ha deciso di fare un regalo al suo amico. Ha fatto un suo ritratto e gli ha scritto dietro una lunga dedica, che non ha letto pubblicamente e di cui non conosciamo il contenuto. Il regalo Francesco lo ha ricevuto ieri notte, subito dopo la puntata, e in diretta con Gaia, Enock ed Elisabetta lo ha mostrato al pubblico. “Lo vedrò da solo però dopo, quando vado in camera. E se è il caso lo farò vedere pure a voi domani“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip, riassunto 21 dicembre: mille sorprese per Natale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Un pensiero davvero carino che probabilmente Francesco non potrà ricambiare, ma questo è tutto da scoprire: mancano ancora tre giorni a Natale e tutto può ancora succedere.