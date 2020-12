Veronica Ferraro: elegante e seducente, è una visione paradisiaca – FOTO

Veronica Ferraro, fashion blogger e “sorellina” di Chiara Ferragni, mostra ai suoi fan il suo incredibile carisma: è una visione celestiale.

Veronica Ferraro al momento risulta essere una delle fashion blogger più influenti in Italia. Nata a Milano il 6 ottobre 1987, la bionda e carismatica migliore amica della nota influencer ed imprenditrice Chiara Ferragni, conta ad oggi sulla sua pagina Instagram la bellezza di 1,2milioni di follower. Per quel che riguarda la sua vita privata invece, Veronica vive insieme a suo marito e personal trainer, Giorgio Merlino. Ed entrambi in compagnia di una dolce cagnolina di nome Amelia. Inoltre la sua crescente popolarità è dovuta dall’interesse dei fan per gli argomenti trattati nel suo blog personale The Fashion Fruit, fondato dalla fashion blogger circa nove anni fa.

Veronica Ferraro: una visione divina

Lo scatto che ritrae Veronica in questa mattinata di venerdì la mostra nella sua forma migliore. Dopo aver deciso di evadere in un paradiso alle porte di Milano, adesso la bellissima influencer si mostra allo specchio con indosso un outfit davvero ben scelto. Un capotto che le calza alla perfezione ed un completo comodo di colore grigio che sembra fare lo stesso effetto.

Il tocco di classe però risiede nela sua pochette. Come lei stessa ha voluto puntalizzare nella didascalia alla foto, infatti, si tratta di: “The cutest mini bag @chanelofficial“, un piccola borsetta firmata dalla celebre casa di alta moda Chanel. Secondo l’hashtag #gifted riportato nello scatto, inoltre, fa dedurre ai suoi fan che si tratti di un recente regalo.