Walter Nudo: i social deridono il figlio Elvis. C’entra la fidanzata “Vestita”

Elvis Nudo, figlio dell’attore Walter, ha una fidanzata di nome Vanessa Vestita. Gli utenti, di fronte al gioco di parole creato dai loro cognomi, non possono non ironizzare

Figlio di Walter Nudo e della ballerina Tatiana Tassara, Elvis è un talentuoso ballerino di 24 anni. Attualmente, il ragazzo lavora presso il teatro Michajlovskij di San Pietroburgo, dove è riuscito a mettere a frutto la sua passione per la danza. Il pubblico lo ha conosciuto a seguito dell’esperienza al Gf Vip di Walter, risalente al 2018. Quest’ultimo, legatissimo ai due figli, ha parlato spesso di loro, ed ha avuto la possibilità di vedere il suo Elvis tramite dei collegamenti streaming.

Il figlio di Walter si è subito distinto per il proprio garbo e la propria eleganza, oltre che per l’indiscussa bellezza. Elvis, seguitissimo sui social, viene tuttavia deriso per un particolare aspetto: c’entra il cognome della fidanzata.

Elvis Nudo e Vanessa Vestita: un binomio esilarante

Associare i due cognomi di Elvis e Vanessa è uno spasso per gli utenti che li seguono. Nudo e Vestita sono i termini che, al solo pronunciarli, suscitano grasse risate tra il popolo del web. Nonostante l’abbinamento indiscutibilmente divertente, il figlio di Walter Nudo e la sua fidanzata fanno coppia fissa da diversi anni.

La passione per la danza classica li accomuna, tanto che entrambi hanno scelto di intraprendere la carriera di ballerini. Nonostante la lontananza, essendo Elvis professionalmente impegnato in un teatro di San Pietroburgo, l’affinità tra i due non viene mai meno. A dispetto della loro giovane età, Elvis e Vanessa formano una coppia più che solida.

Su Instagram, le persone non possono far a meno di prenderli in giro per il contrasto che si crea fra i loro cognomi. “Il figlio di Walter NUDO sta insieme a Vanessa VESTITA” – scrive un utente, e qualcun altro aggiunge – “Ma quindi è vero che si chiama Vestita…“.

Con due cognomi così, le risate sono sempre assicurate.