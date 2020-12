Zoe Cristofoli, la felicità in uno scatto allo specchio: “Ti Amo” – FOTO

La web influencer del momento, Zoe Cristofoli accoglie con il sorriso dell’amore, il ritorno a casa del compagno: affinità da brividi

In questo periodo, la web influencer più tatuata tra le tante divinità in divenire, Zoe Cristofoli sta scoprendo le “carte” migliori del suo repertorio di intimità. Conosciuta come la compagna del funambolico terzino sinistro rossonero, Theo Hernandez, ha guadagnato molto successo sul web, a colpi di sole e bellezza inimitabili per una della sua età.

La coppia ha iniziato a frequentarsi durante l’estate del 2020 e a distanza di pochi mesi ha cementato l’unione, con il fidanzamento ufficiale. Un periodo mai più roseo di questo non l’aveva mai trascorso Theo e chissà se il suo Milan, un giorno, non possa regalargli la gioia del rinnovo. A spingere per la permanenza di Hernandez potrebbero essere proprio le avances della “tigre di Verona”, Zoe Cristofoli.

Prima però c’è da portare a casa l’obiettivo, prefissato da inizio stagione per il Milan, ovvero la “Champions League”. Solo si potrebbero tirare somme più concrete, nella speranza che il rapporto tra Zoe e Theo non tramonti mai

Zoe Cristofoli, bellezza scultorea allo specchio: l’unione fa la forza

Attraverso un post molto romantico su Instagram, Zoe Cristofoli ha celebrato l’immenso amore con Theo Hernandez, di ritorno dall’ennesimo successo in trasferta per il suo Milan. Ne è rimasta certamente felice, la compagna di vita, che ha atteso con trepidazione il ritorno a casa del suo “Gamer” preferito, per poter consumare un’altra performance devastante, questa volta, però lontano dai riflettori.

La “Tigre di Verona” è arrivata a toccare quota 768mila follower su Instagram, deliziandoli di scatti roventi e accattivanti in solitaria, dove mostra le sue “temibili” forme. La super influencer alla moda, nel tempo libero sfida la sorte delle “passerelle” più glamour, proponendo outfit celestiali e carichi di fascino.

Oggi però è il giorno dell’amore e delle sopportazioni per Zoe, immortalata con un selfie in bagno, in compagnia di Theo Hernandez, che la avvolge a sè, dando sfogo ai sentimenti più importanti della vita di un uomo. Anche i follower non si sono trattenuti dall’ammirare la scena romantica, consigliando alla coppia di fare i “bravi” tra le lenzuola, in vista dei prossimi impegni calcistici di Theo