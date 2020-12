Belen Rodriguez saluta l’inverno. In vacanza con neo fidanzato e genitori – FOTO

Belen Rodriguez. Momento di ritrovata serenità per la modella e presentatrice argentina. Un incanto le sue foto in bianco e nero suo social

La bellissima modella e conduttrice televisiva Belen Rodriguez sta vivendo un momento di rinnovata serenità. Ha trascorso, infatti, un’estate molto turbolenta, sempre sull’onda del gossip, a causa della rottura ( a quanto pare definitiva) con il marito, il ballerino Stefano De Martino. Entrambi hanno infiammato le pagine dei rotocalchi nei mesi passati. In passato sono stati protagonisti di grandi riappacificazioni e successivi distacchi. Sembrano giunti dunque al capitolo conclusivo.

A belen era stato attribuito un flirt con l’ imprenditore Gianmaria Antinolfi. Adesso è uscita allo scoperto tra le braccia di Antonino Spinalbanese, famoso hair stylist con il fisico da modello, con il quale le cose sembrano procedere per il meglio.

Non si nascondono più. Sui profili Instagram della neo coppia sono all’ordine del giorno immagini che confermano la loro unione e il sentimento crescente che via via li tiene legati.

Belen Rodriguez: un bianco Natale in famiglia

Chiusa l’avventura alla conduzione della settima stagione del programma Mediaset, Tu si que vales, Belen si gode una meritata vacanza. Ha lasciato la frenetica Milano per dirigersi verso la Val di Sole, sulle Dolomiti. Suoi compagni di viaggio sono il neo fidanzato Antonio Spinalbese, il piccolo Santiago (figlio avuto con De Martino) e tutta la sua famiglia: genitori, i fratelli Jeremias e Cecilia con compagni al seguito.

Un bianco Natale per il clan Rodriguez. Cecilia ha messo da parte le problematiche con Ignazio Moser e sono più uniti che mai. Jeremias fa coppia fissa con la hostess di volo Deborah Togni. La pressenza di Spinalbese conferma l’ufficializzazione dell’unione con la showgirl argentina. Non un colpo di testa per Belen ma un sentimento vero e sincero.

L’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram è un selfie in bianco e nero. Una semplice parola d’accompagnamento: Winter. L’inverno è arrivato. Oltre 106mila like in poche ore e l’augurio dei suoi fan di passare un piacevole soggiorno.