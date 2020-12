Georgina Rodriguez, la tuta scende e la temperatura sale: curve al top – FOTO

Lady Ronaldo, meglio conosciuta come Georgina Rodriguez fa sognare i follower di Instagram con una sorpresa davvero inaspettata

E’ tempo sorprese sotto l’albero e chi se non lei, Georgina Rodriguez avrebbe potuto regalare l’ultima gioia di fine anno. A casa Ronaldo è tutto più bello in questo periodo. A partire dagli addobbi natalizi, fino alla compagna e modella argentina, che nelle ultime ore ha manifestato l’incontenibilità del suo repertorio di forme.

In occasione delle festività, Georgina ha acceso la “luce” della bellezza, nella sua casa di montagna e così ogni cosa intorno a lei è diventata magica. La prima “stella” a brillare è certamente un albero di Natale maestoso e angelico, abbellito con tutta la classe di questo mondo.

Quella che Cristiano Ronaldo non è riuscito a dare, durante la partita di ieri, con la sua Juventus sconfitta “malamente” dalla Viola di Commisso. Ci sarà tempo per rifarsi, per il fuoriclasse portoghese che ora potrà raggiungere la sua compagna per distrarsi, prima di riaccendere i “motori”

Georgina Rodriguez, dall’intimo alla tuta, la musica non cambia

La compagna del fuoriclasse portoghese, Cristiano Ronaldo ha dato un’ulteriore manifestazione della sua speciale sensualità. Il nome di Georgina Rodriguez è un “allarme” incessante nella testa dei follower di Instagram, in questo periodo. Il merito è tutto suo e della bravura nel mettere in campo le qualità di modella, mai celate sinora.

Anche in occasione del Natale, nulla è cambiato se non il tema del contorno. Tutto diventa più luccicante nella sua casa di montagna, quando regna sovrano il fascino di Georgina. L’abbiamo ammirata senza veli, o meglio nelle vesti di intimo, con tanto di “benedizione” di CR7. Stavolta invece si misura in vesti più composte. Ma di certo non manca la “ciliegina” che accende gli entusiasmi e il “furore” di un intero popolo.

Georgina è di nuovo stesa sul divano più famoso del momento, con una tuta bianca sportiva che si apre tutto ad un tratto e scorge un reggiseno rosso che fatica a trattenere il repertorio di curve “mondiali”, divenute ormai il “fiore all’occhiello” di un Natale che si prospetta speciale per lei e la sua famiglia