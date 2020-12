Carolyn Smith: “Il mio corpo sta soffrendo alla grande” – FOTO

Carolyn Smith ha scritto un lungo post, pubblicato tramite il proprio profilo Instagram, parlando di questo momento non facile: foto

Carolyn Smith ha parlato della sua vita privata e di questi mesi non facili attraverso un post pubblicato tramite il proprio profilo Instagram. La giudice di Ballando con le Stelle, come sempre, si è espressa in maniera sincera e diretta. La donna ha spiegato il motivo della sua scarsa presenza sul social network. “NON SONO TANTO PRESENTE SUL SOCIAL PER IL SEMPLICE MOTIVO… sono super impegnata a finire un lavoro importante e mettere apposto casa“, ha dichiarato.

Ed ancora Carolyn. “Tempi belli ma per mio fisico un po stancante. Sto cercando a mantenere una promessa a me stessa, e NON per gli altri, a #slowdown Quando sei abituata a fare una vita frenetica di lavoro e viaggi in tutto mondo, non è possibile fare STOP immediatamente dopo45 anni!!!! – ha sottolineato – Il corpo prende un shock metabolica che faccio male da sola. Ma la cosa che ho sempre lottato contro È MI PIACE LA VITA CHE FACCIO…“.

Carolyn Smith: “Devo ascoltare il mio corpo” – FOTO