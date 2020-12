Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 dicembre: cosa c’è tra Beatrice e Vittorio?

Il Paradiso delle Signore, anticipazoni 24 dicembre: ferito da Marta, Vittorio si avvicina sempre di più a Beatrice.

Una triste notizia giunge a Vittorio poco prima della Vigilia di Natale: Marta è rimasta bloccata in una tormenta di neve e non potrà essere presente al cenone. Per il capo del Paradiso si prospettano delle vacanze in solitaria, se non fosse che la cognata Beatrice e i suoi ragazzi hanno deciso di fargli compagnia. Anche per Armando potrebbe essere un Natale piuttosto triste, ma Agnese ce la mette proprio tutta per non farlo sentire solo. C’è poi Silvia, sola con la zia Ernesta dopo la lite furiosa con Federico: riuscirà Luciano a far cambiare idea al figlioccio?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 dicembre: Federico perdona Silvia

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che il Natale di Armando non sarà poi così male. Dopo aver gustato le spettacolari pietanze preparate dalle Veneri, il magazziniere scoprirà che Agnese gli ha fatto un regalo speciale, che dimostra tutto il suo affetto e la sua devozione.

Nel frattempo Federico ha deciso di mettere da parte il rancore e raggiungere la madre Silvia per il pranzo di Natale. Insomma, sembra proprio che le cose si stiano mettendo bene un po’ per tutti… o quasi.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo il Natale di Vittorio senza Marta non sembra nemmeno Natale. Fortunatamente ci sono Beatrice e i suoi ragazzi a fargli compagnia. La cena è un successo e Vittorio invita la cognata a rimanere a dormire a casa sua. Nulla di strano, se non fosse che tra i due sembra esserci una particolare chimica.