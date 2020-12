Benedetta Parodi. Sorridente sul web, ci propone un gustoso invito – FOTO

Benedetta Parodi. La giornalista e conduttrice televisiva ci propone un’iniziativa gustosa sul suo profilo Instagram

Le vacanze di Natale del 2020, come sappiamo, saranno all’insegna della sobrietà e della prudenza. L’ Italia intera è zona rossa, poche o nulle saranno le occasioni per vedere amici e parenti. La parola d’ordine sarà rispetto per la propria salute, per quella degli altri, per il lavoro straordinario che hanno fatto tutti gli operatori sanitari fino ad ora.

Quale momento migliore, quindi, per tornare a divertirsi in cucina? Sarà un modo per distrarsi e consolarsi con qualche leccornia fatta con le proprie mani. Un suggerimento viene direttamente dalla giornalista Benedetta Parodi che della preparazione del cibo ne ha fatta una passione e una carriera. Su Instagram c’invita a sposare l’iniziativa di un noto marchio caseario e a realizzare tutti insieme uno dei dolci più tipici della tradizione italiana: il tiramisù.

Per partecipare basterà fare una foto dall’alto della propria creazione, inserire gli appositi hashtag presenti anche sul profilo della conduttrice tv, e si creerà otticamente l’immagine del tiramisù più lungo del web. L’iniziativa ha un fondo di solidarietà per promuovere la Caritas in collaborazione con Galbani che donerà 2000 pasti alle famiglie in difficoltà economica durante il giorno di Natale.

Benedetta Parodi: un periodo di successi

Benedetta Parodi, nonostante l’anno infausto un po’ per tutti, sta comunque vivendo un momento sereno. La giornalista, infatti, sta godendo dei successi della sua ultima fatica letteraria: Una poltrona in cucina. Ancora una volta è riuscita a unire il lavoro alle proprie passioni, un traguardo a cui tutti anelano ma che non sempre è facilmente raggiungibile.

Il cibo e la scrittura si fondono in un’opera che, come la stessa giornalista ha precisato, è la storia di un percorso, un viaggio nella memoria per far riaffiorare i momenti più importanti della sua vita, dalla giovane età fino ad arrivare alla scoperta del suo più grande amore: la cucina.

Impegnata attualmente nella conduzione di “Le mattine di Radio Capital”, sull’omonima radio, a fianco di Chicco Giuliani, in onda dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria pre-pranzo. In televisione ha concluso il mese scorso la prima edizione di Senti Chi Mangia, programma andato in onda su La7.