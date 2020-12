Elisa Isoardi, una presa da (s)ballo dell’amico speciale: che fisico – FOTO

Elisa Isoardi ritorna ai vecchi tempi, di quando era ballerina. Stavolta a tenerla sù con una presa fantastica non è il solito Todaro

E’ tempo di “tirare le somme” per gli ultimi scorci della fine di un anno che a pochi intimi ha regalato gioie e momenti indimenticabili. Nella lista dei “fortunati” rientra anche un’ex conduttrice della Rai, Elisa Isoardi.

Dall’alto della sua esperienza di cuoca e di presentatrice de “La Prova del Cuoco” ha imparato a coltivare e sentir sua anche un’altra passione: il ballo. Un ringraziamento dunque a tutti coloro che hanno creduto in lei, per una fantastica esperienza, come la “vetrina” di “Ballando Con Le Stelle”. Elisa è rimasta estremamente colpita dai ogni momento di questa bellissima trasmissione dietro al grande schermo.

Aveva gareggiato in coppia con Raimondo Todaro, con il quale è nato un affiatamento fatto di ardore e sincerità. Erano arrivati fin lì, l’ultimo step di una cavalcata inimmaginabile, prima di uscire dalla porta, “imbufaliti” dalle ingiustizie dei giudici di gara

Elisa Isoardi, la decisione dopo “Ballando” fa ingelosire Todaro

In questo anno così complicato per tutti, Elisa Isoardi ha deciso di raccogliere quanto di buono ha seminato e continuare a studiare per diventare qualcuno nella disciplina per la quale celava doti nascoste. Parliamo delle sorprendenti movenze da ballerina per l’ex conduttrice della Rai, quelle che abbiamo ammirato durante le dirette di Milly Carlucci a “Ballando Con Le Stelle”.

La Isoardi ha atteso gli ultimi giorni del 2020 per pubblicare su Instagram, una foto che la ritrae nelle vesti di ciò che le ha riempito il cuore di gioia. Ad assistere alle “lezioni” di ballo non appare, diversamente da come si aspettavano i follower, il solito Raimondo Todaro con il quale era arrivato ad un passo dal successo sotto le “stelle”.

“Il regalo più bello di fine anno” e di compleanno (il giorno 27 Dicembre) è di marca Stefano Oradei, un ballerino doc, divenuto insegnante ufficiale di Elisa, nei “fuori onda”. Una sorpresa raggelante per il “Todaruccio” di Ballando, che stando alle sue parole, sembra poi non aver così tanto “digerito” bene, la presa da “sballo” del collega, sul corpo danzante della Isoardi.

Dall’affiatamento reciproco alla gelosia, il passo è breve. Come finirà la “storia” tra Elisa e Raimondo? Lo scopriremo molto presto