Kasia Smutniak. L’attrice polacca fa degli auguri particolari su Instagram a tutto il suo pubblico. Grande senso di consapevolezza e responsabilità

Le vacanze di Natale del 2020, come sappiamo, non saranno simili a quelle a cui siamo abituati. Tutte le regioni d’Italia sono dichiarate zona rossa, poche o nulle saranno le occasioni per vedere amici e parenti. Le parole d’ordine saranno prudenza e rispetto per la propria salute, per quella degli altri, per il lavoro straordinario che hanno fatto tutti gli operatori sanitari fino ad ora.

Ne è perfettamente consapevole l’attrice polacca ma italiana d’adozione, Kasia Smutniak, la quale in un’anteprima su Instagram e in un lungo monologo su Igtv, tiene a dire la sua riguardo queste festività e lancia un appello al suo pubblico.

“Faccio adesso gli auguri perchè domani non voglio rotture di scatole” – inizia così il suo discorso on the road, in sella ad un’ape car mentre affronta il traffico cittadino. “Vi auguro un Natale sereno, tranquillo e, per quanto possibile, circondati dall’amore della propria famiglia”.

Kasia Smutniak. Questo Natale sarà difficile per tutti

La riflessione verte soprattutto sul periodo infausto che stiamo affrontando a causa del Coronavirus. L’affetto dei propri cari è avvertibile anche a distanza se sincero. Kasia Smutniak ha dichiarato che non vede la propria famiglia da un anno ed eviterà d’incontrarla anche durante quest’intervallo natalizio; lo fa per proteggere tutti coloro che ama.

“E’ triste pensare che ci saranno dei posti vuoti attorno al proprio tavolo ma penso al calore collettivo che so che ci sarà” – prosegue l’attrice – “Non siamo soli in questa tragedia. Sarà un Natale particolare. Questo sacrificio che stiamo facendo tutti quanti è per un motivo comune: per diminuire i contagi, per poter mandare i nostri figli di nuovo a scuola, per poter tornare a vivere in quei luoghi di comunità come ristoranti, piazze, musei, teatri e cinema”.

La Smutniak continua con una digressione sul significato del Natale. Per molti segno di opulenza, banchetti sontuosi, regali, oggetti sfarzosi e inutili. Natale, per l’attrice, è soprattutto condivisione che non avviene soltanto vedendosi. Si può condividere anche a distanza. Fa poi un appello: “Non cercate di raggirare le regole. Non cercate di far passare queste vacanze in maniera normale”. In tanti hanno perso affetti, occasioni, opportunità di vario genere. E’ stato un anno di sacrifici per tutti, non bisogna vanificare tutto per pochi momenti di festa.”