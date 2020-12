Melissa Satta, raggiante e sorridente per la vigilia di Natale. La FOTO in bagno conquista

Nuovo scatto social per la ex Velina Melissa Satta che illumina la vigilia di Natale direttamente dal suo bagno di casa

L’ex velina Melissa Satta solo due giorni fa ha annunciato tramite un post social la separazione dal marito, il calciatore Kevin Prince Boateng, dopo ben nove anni di relazione.

La coppia aveva avuto una prima grande crisi nel 2019, tante le voci che sono intervenute nel loro rapporto in questi anni, fino a che i diretti interessati hanno deciso di parlare pubblicamente della loro rottura tramite due post condiviso con la medesima foto che li ritrae insieme al figlio Maddox.

I due ci tengono a far sapere che la separazione è avvenuta in totale serenità e per il bene del figlio nato nel 2014, frutto di un grande amore e “il regalo più grande” per Melissa. Nei post i due parlano di motivi inconciliabili e differenza mai acuite nel tempo. “Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione”.

Solare e raggiante, Melissa Satta posta un nuovo scatto da urlo

Nel post pubblicato Melissa ha bloccato i commenti per poter mantenere una certa riservatezza riguardo ciò che stanno vivendo proprio a cavallo delle festività natalizie. La ex Velina di Striscia nel frattempo per sviare i pettegolezzi e male lingue continua la sua vita sui social e poche ore fa ha condiviso un post che la vede raggiante davanti lo specchio mentre si sistema i capelli con la nuova piastra di Rowenta.

Non ha mai smesso di lavorare a fianco dei grandi marchi italiani, la collaborazione con il settore moda, alimentazione e fit è il cardine della vita attuale di Melissa che non smette mai di mostrarsi in perfetta forma fisica nonostante gli anni che passano anche per lei e la gravidanza.

Punto di riferimento per moltissime ragazze anche grazie al lancio dell’app di workout casalingo “Start 2 Run”. 52mila like per lei che nello scatto si mostra luminosa e composta nonostante le vicissitudini familiari.