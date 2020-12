Alessia Marcuzzi: tenerezze di Natale con “l’uomo della sua vita” – FOTO

La conduttrice Alessia Marcuzzi scambia delle irresistibili tenerezze nella sera della vigilia con l’unico uomo della sua vita.

La bionda conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi sta trascorrendo le festività natalizie nel modo più tenero che possa esistere. Una vigilia che ha avvicinato poche persone quella di quest’anno, ma che al contempo pare sia riuscita a trasmettere il giusto calore all’interno delle famiglie. Nessuna eccezione dunque per l’ex modella romana: Alessia è stata circondata dall’amore del suo unico e dolcissimo uomo.

Leggi anche —>>> La confessione di Alessia Marcuzzi: “Ormai non ci riesco più”

Alessia Marcuzzi: un Tommy “per sempre”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Potrebbe interessarti anche —>>> Alessia Marcuzzi: provocante sul bolide rosso e gambe favolose – FOTO

Il tenero scatto, pubblicato nella serata di ieri a casa Marcuzzi, ritrae Alessia in compagnia di un certo Tommy. Con poca fatica si riuscirà a comprendere che si tratti proprio di Tommaso Inzaghi, il primo figlio della soubrette italiana. “Tommy Boy” come lo appella la sua mamma, è nato dalla passata relazione di Alessia con l’ex calciatore della Lazio, Simone Inzaghi, e pare che l’ometto di casa adesso stia crescendo a vista d’occhio.

Nel giorno di Natale sul profilo Instagram della showgirl i vari apprezzamenti alla fotografia non tarderanno ad arrivare. In una delle sue stories, a coronare il sogno di un Natale felice e con tanto di festoni, apparirà sulla vetrata della loro casa a riflettere il seguente e celebre slogan attraverso alcune luci al neon: “All you need is love“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TOMMASO INZAGHI (@tomminza9)

Nel frattempo, mentre mamma e figlio approfittano del meraviglioso focolare in famiglia, ecco alcuni dei commenti al post che hanno avuto più risonanza: “L’ uomo della vita per sempre❤️🌹” , oppure un semplice e schietto di una sua fan, per cui: “La mamma è sempre la mamma 😘“.