Federica Panicucci rischia la depressione: “Ancora piango”

Federica Panicucci racconta della sua vita finchè si mostra preoccupata, per timore di rivivere quei momenti dolorosi del passato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Secondo le ultime indiscrezioni, rilasciate in un’intervista, Federica Panicucci starebbe facendo ancora i conti con qualche “scoria” del passato. La paura e la tensione che in futuro si possa ripetere una cosa del genere, le turba a tal punto da poter cadere in depressione.

D’altronde se i fan pensano agli ultimi “trattamenti” televisivi che la bellissima e biondissima conduttrice ha avuto, allora il “campanello d’allarme” non può che continuare a rimbombare. La Panicucci vive un momento “nì”, segnato da due belle notizie ed una meno. Partendo dalle buone novelle, Federica si è augurata che la pandemia volga al termine nel più breve tempo possibile per poter coronare il sogno irrealizzato di quest’anno: il matrimonio con Marco Bacini.

La seconda vantaggiosa notizia spiega la felicità di poter quantomeno condurre il concerto musicale di Natale, di questa sera. Naturalmente senza il pubblico delle grandi occasioni, ma con l’ospitata di artisti di spicco, da Arisa a Renato Zero, passando per Malika Ayane e Nek

LEGGI ANCHE —–> Beautiful sparisce dai palinsesti. Cosa sta succedendo?

Federica Panicucci, l’incubo è ancora “fresco” di mente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

LEGGI ANCHE —–> Al Grande Fratello VIP nasce un equivoco. Concorrente scoppia in lacrime

Parallelamente al grande salto di qualità ottenuto nel ruolo di conduttrice, Federica Panicucci vive ancora a contatto con un piccolo “malessere” interiore, dato da una debolezza di fondo. Nonostante il suo eterno sorriso, manifestato anche nei momenti di sconforto, la felicità non riesce a “domare” le fiamme di un ricordo tutt’altro che rigenerante per uno stato d’animo come il suo.

I follower sperano di vederla sempre felice e sorridente e con una bellezza pura e naturale, come mai nessuna. Ma l’incubo di un ritorno al passato, che in qualche modo risale ad un “pezzo” della sua terrificante infanzia è ancora “fresco” di mente. Magari le ultime indiscrezioni professionali che l’hanno fortemente voluta lontano dalle redini della conduzione dell’ultimo giorno dell’anno, per ovvi motivi, potrebbe ricalcare quei “perfidi” momenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Federica Panicucci ricorda quando da piccola le “rasarono i capelli a zero”. Una sensazione malvagia, in quanto “sembrava avessi perso una parte di me”. E in qualche modo collima con la purezza d’animo che abita appena dietro l’angolo della sua invidiabile emotività. “Se ci penso, ancora oggi piango” – ha commentato con agitazione la giornalista