Il conduttore televisivo e radiofonico, nonchè ex politico ha rilasciato un’intervista a La Stampa raccontando di un suo grande dolore.

Gerry è un personaggio televisivo molto amato per la sua sensibilità e per la sua tenerezza.

Durante l’intervista si è lasciato andare, raccontando una parte molto dolorosa della sua vita privata: “Ho dovuto lasciare casa mia!“.

E ancora: “Per uno con una famiglia come quella nella quale sono cresciuto io, il matrimonio era sacro. Il fatto che il mio sia naufragato è stato un fallimento. Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto”.

Lo showman continua aggiungendo: “Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia”.

“È stato un miracolo che non sia caduto in depressione”

Dover lasciare la propria abitazione è stato un duro colpo per Virginio: “In un attimo me ne sono successi due su tre perché oltre alla separazione ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio. È stato un miracolo che non sia caduto in depressione. Devo dire grazie al mio lavoro perché essendo impegnato tutti i giorni […] sono riuscito a non cadere nell’errore della commiserazione. Certo, avrei voluto mantenere un buon rapporto con la madre di Edoardo ma non ci sono riuscito e non ne vado fiero”.

L’amatissimo Gerry ad oggi ha ritrovato la felicità con la sua compagna Gabriella, con cui vive una relazione serena da più di 10 anni.