Era la bambina di L’amore non va in vacanza: oggi ha un figlio e un’anima punk – FOTO

Vi ricordate Sophie, la bambina figlia di Jude Law ne “L’amore non va in vacanza”? Scoprite come è diventata oggi.

Quante volte, scovando una vecchia foto sul web, vi capita di perdervi tra i ricordi di anni passati? Quante volte, guardando alcuni tra i film cult più famosi di sempre, vi chiedete che fine avranno fatto tutti quei dolci bambini che ne erano i protagonisti? La nostra rubrica di Yeslife nasce per soddisfare ogni vostra curiosità.

Miffy Englefield (all’anagrafe Rebecca Englefield) è un’attrice inglese nota al grande pubblico per il suo ruolo di Sophie ne L’amore non va in vacanza. Sembra che la regista Nancy Mayers abbia voluto proprio lei tra migliaia di ragazzine per il ruolo di una delle figlie di Jude Law.

Dopo questo notissimo esordio cinematografico (2006), la giovane attrice ha preso parte alla serie Casualty (2008-2010) per poi scomparire progressivamente dalle scene. Oggi Miffy ha 21 anni ed un bellissimo bambino. Negli ultimi anni ha cambiato di molto il suo stile, orientandosi sul punk.

