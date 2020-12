Beautiful, anticipazioni 27 dicembre: dopo aver scoperto che è Flo il donatore anonimo di Katie, Brooke attacca duramente Shauna.

Il donatore di Katie è stato finalmente svelato: si tratta di Flo, condotta nella stanza in una sedia a rotelle su richiesta della zia zia. La famiglia Logan è sconvolta, Hope in primis dopo tutto quello che la ragazza ha fatto alla sua bambina. Anche Katie è sconvolta, ma anche piacevolmente sorpresa e prova un profondo senso di riconoscenza per la nipote che le ha salvato la vita. Nel frattempo Wyatt e Sally fanno da babysitter a Beth e Douglas, sperimentando per la prima volta la gioia dell’essere “genitori”.

Beautiful, anticipazioni 27 dicembre: Wyatt scopre il segreto di Flo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che la sorpresa di Flo e Shauna sarà ben poco gradita a Brooke. Furiosa con la Fulton, Brooke le rivolgerà accuse durissime, invitandola a lasciare in pace la sua famiglia una volta per tutte. Le poche parole che Shauna riuscirà a dire per discolparsi, metteranno Brooke in allerta… la Logan è sicura che certe cose non siano tutte “farina del suo sacco” e che la Fulton abbia qualche accordo segreto niente di meno che con Thomas.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che l’idillio di Sally e Wyatt durerà poco. Avvisato da Liam del gesto compiuto da Flo, lo Spencer tornerà a guardare con interesse alla giovane ex fidanzata.