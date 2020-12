Loredana Bertè e la fine della storia d’amore: “Ora tutta la verità”

Loredana Bertè racconta della sua vita tra amori, promesse e desideri inespressi. Tutto sulla protagonista tra i giudici di “The Voice Senior”

Negli ultimi mesi ha fatto parlare molto di sè, non tanto per le performance da cantante che abbiamo ammirato a Sanremo e sul piccolo schermo in generale. Loredana Bertè, ultimamente ha catturato le attenzioni del pubblico a suon di interviste che hanno smascherato anche il lato più intimo della sua esistenza.

Unica e inimitabile dall’alto del suo look pragmatico dei suoi capelli blu ha svelato retroscena impensabili sul rapporto con la sorella Mia Martini. La coppia, un tempo rappresentava la musica dell’avvenire e lei era solita “catturare” parte del repertorio artisitco musicale che incantava durante gli anni ’80-’90.

Ancora oggi vive nei ricordi più belli della vita di Loredana, che non smetterà mai di ringraziare. Se oggi ha fatto del genere rock la sua “arma” migliore a livello professionale, lo deve in gran parte agli insegnamenti della sorella maggiore

Lordana Bertè, la confessione insapettata a “Repubblica”

Con la voce profonda, simile a quella di un soprano lirico e la voglia “matta e disperatissima” di mettersi in mostra, Loredana Bertè non ha mai “ammainato” la bandiera del successo. Non a caso la produzione televisiva della Rai ha scelto la sua bravura per determinare una nuova “fucina” di talenti.

L’occasione che ha visto Loredana protagonista nel mondo dei giudici di “The Voice Senior” ha contribuito ad aumentare l’appeal attorno al suo personaggio. Di queste se ne vanta in un’intervista rilasciata a la “Repubblica”, dove spicca il nome del vincitore della kermesse musicale di Rai 1, Erminio Sinni, concorrente “prescelto” di Loredana.

Chi ci avrebbe mai scommesso? Eppure la Bertè si è ripresa la sua meritata rivincita e da un punto di vista privato che dell’amore. Quello che per 6 anni l’ha tenuta impegnata in Svezia con Bjorn Borg.

Loredana era stanca di fare la casalinga a vita e questo fu uno dei motivi per i quali l’amore con Bjorn finì per smantellarsi definitivamente. Dopo aver chiuso qualsiasi ponte di collegamento con le “vicende di cuore”, resta il rimpianto più grande, ovvero quello di non aver avuto un figlio, del quale prendersi cura. La mia paura più grande invece? “Il buio e l’oscurità”