Barbara D’Urso è fidanzata? Lo scoop che sta girando sui social. Roberto Alessi dichiara: “Non riesco a beccarla con il suo amore segreto, mi sfugge ma sono certo che c’è”

Barbara D’Urso è sicuramente una delle conduttrice più amate della televisione italiana. Il giornalista Roberto Alessi ha cercato di indagare sulla sfera privata della sua vita, considerando che quella pubblica la vediamo tutti i giorni, grazie ai numerosi programmi che conduce ogni giorno. Il direttore di Novella 2000 ha assicurato che Barbara avrebbe un fidanzato: “Sono certo che c’è, ma sfugge“.

Barbara D’Urso è fidanzata? Le voci di corridoio

Barbara D’Urso (Getty Images)Barbara nonostante continui a dichiarare di essere single e di non avere nessun uomo nella sua vita, è sempre vittima di numerose indiscrezioni. A lanciare la bomba è stato il giornalista Roberto Alessi ai microfoni di Libero Quotidiano, stando a quanto ha dichiarato, pare che abbia una relazione segreta. “Ho solo un cruccio con lei, non riesco a beccarla con il suo amore segreto“. Non è la prima volta che persone vicine alla conduttrice fanno queste dichiarazioni. Proprio diversi mesi fa un altro amico della presentatrice, Alfonso Signorini, aveva sostenuto che la sua collega fosse impegnata dal punto di vista sentimentale.

Barbara intanto si è raccontata all’amico Giovanni Ciacci, e il contenuto dell’intervista è stato pubblicato sulle pagine del settimanale Oggi. “La famiglia e l’amicizia vengono prima di qualunque fidanzato. In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un sacchissimo di corteggiatori“.