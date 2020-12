Bianca Atzei, felice Natale in compagnia di una persona speciale – VIDEO

La cantante Bianca Atzei festeggia il Natale nella maniera più felice possibile. La compagnia speciale “sazia” i suoi sogni

E’ un periodo davvero di forte empatìa con il pubblico e non solo per la cantante Bianca Atzei. La testimonianza più concreta la si ha nella sua pagina Instagram, dove l’artista approfitta del periodo natalizio, per coltivare il sentimento dell’amore puro, in compagnia di una persona davvero speciale.

I follower si son detti soddisfatti di lei e hanno cavalcato l’onda dell’entusiasmo, testimoniando felicità e gioia all’interno delle proprie famiglie. L’ex concorrente milanese del Festival di Sanremo 2015 non è mai stata così bene nela sua vita. E chi se non il suo compagno avrebbe potuto rendere l’atmosfera speciale?

Bianca Atzei, il sogno più bello mai realizzato a Natale: “Feliz Navidad”

Nonostante le turbolenze di carriera, caratterizzate dalla partecipazione a “L’Isola Dei Famosi”, ora Bianca ha finalmente ritrovato se stessa. “Feliz Navidad” si legge nel post video “canterino”, che rileva tutta l'”assonanza” e lo specchio dell’affinità di coppia con il compagno, Stefano Corti

I follower non hanno fatto altro che complimentarsi con lei, per gli istanti di letizia manifestati. Mai come stavolta, per loro, la voglia d’amore è balzata alle stelle, replicando il contesto all’interno del proprio nucleo familiare. Naturalmente a “condire” di felicità il momento sono state le risposte al post di Bianca Atzei, che hanno contribuito a far lievitare la visibilità social.

Questi i commenti più stupendi, raccolti in sintonia del brano “One a wish you Merry Christmas”: “Che duetto 🤪🤣❤️❤️❤️ Ti voglio bene Bianchina 💗; Felici feste bianca sei sempre più meravigliosa….complimenti ❤️❤️😍😍; Prima o dopo i brindisi? Belli genuini😘; Celebremos juntos feliz navidad 🎄” e ancora “Stefano ha una bella voce!!!”, “Trasmetete una super carica di buonumore 😊🌲🎅🥂Auguriiiiiiii”