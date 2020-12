Michela Persico, la FOTO formato famiglia accende il Natale di casa Rugani

La compagna di Daniele Rugani, la showgirl Michela Persico offre a tutti un “continentale” abbraccio di “Buon Natale”

Come è accaduto per la maggior parte dei Vip più famosi del momento, non poteva mancare l’augurio speciale della famiglia Rugani. I follower sono rimasti sbalorditi dal contesto del contorno, ornato da addobbi luccicanti e l’albero dell’occasione, un simbolo tanto piccolo quanto rilevante per esprimere tutta la gioia del momento.

A spiccare con la sua “terrificante” bellezza è senz’altro la compagna dell’ex difensore della Juventus, Michela Persico. La diva ha spiccato con il suo incandescente sorriso, durante le puntate del “Tiki Taka” post campo, fino ad una settimana fa. Nonostante la sua quotidianità si svolgesse all’interno della “contea” parigina, per stare vicino al compagno, non fa mai mancare l’apporto empatico, motivazionale e professionale sulle reti Mediaset.

In occasione del Natale, l’atmosfera di una felicissima Michela volta pagina e si immerge in un “vortice” diviso tra amore e senso dell’unità familiare

Michela Persico, la sinfonia natalizia tra sorrisi e bellezza moderna

Mai Natale è stato così effervescente per la bellissima e simpaticissima protagonista del “Tiki Taka” italiano, Michela Persico. Qualche settimana fa regalava gli ultimi “assaggi” di felicità nel palinsesto serale di Italia 1.

Da quando la famiglia Rugani si è riunita in occasione di questo periodo fantastico, la bellezza e l’umore di Michela sono diventati tutta ad un tratto magici, come testimonia l’ultima foto in formato “Small Family“. Così la Persico ha “battezzato” lo scatto emozionante, in compagnia dei due “piccoletti” ( il figlio Tommaso e fido) e di Daniele, ex Juventus, oggi al Paris Saint Germain.

Da sottolineare l’outfit rosso fuoco del maglione, un remake più composto, rispetto all’ultima volta in cui l’abbiamo vista in intimo rosso e in tutto il suo completo spirito di attraenza. I follower hanno commentato con entusiasmo l’imperdibile momento e proiettato alla stessa maniera, il senso della famiglia all’interno delle proprie famiglie.