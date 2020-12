L’influencer Alice Basso condivide una foto su Instagram che la ritrae accucciata su un cubo con delle calze a rete sexy

Alice Basso condivide una foto in cui appare sensuale con delle calze a rete e tacchi a spillo, davvero incantevole. Nella didascalia scrive:”5 minuti senza bimbi ma avevo in mente questa foto da stamattina”. Insomma la vita da mamma è impegnativa ma bisogna sempre ritagliarsi del tempo per se stessi e farsi una bella foto provocante e sexy per sentirsi meglio. I commenti sono positivi, tutti gli utenti la riempiono di complimenti “Bellissima” e “Stupende”.

Alice Basso super sexy in un completino intimo della FILA

Bellissima l’influencer in un completino intimo sportivo della FILA, appare davvero sensuale e chiede l’aiuto del pubblico di instagram per scegliere la foto migliore. Nei commenti si vede quello dell’influencer Chiara Biasi che scrive “Body”. Non mancano comunque le critiche ovviamente e infatti un utente scrive:”Sulla 3 ti sei “allungata” la gamba. Sei comunque bella, cosa serve modificare la foto così”. Lei risponde e scrive:“Per fortuna hai messo le virgolette da sola… cosa mi sarei allungata? Almeno non so, dimmi “ti sei rimpicciolita i fianchi, le tette bo..”qualcosa di sensato. Che senso ha allungare una gamba in una foto del genere?”.

D’altronde quando una donna è bella come la Basso purtroppo è soggetta a molte critiche a causa dell’invidia di tanti che vorrebbero avere il suo fisico. Un utente le ha chiesto nelle stories di Instagram se pensa mai di lasciare il suo lavoro come inlfuencer a causa della pesantezza del mestiere.

Lei risponde “Mai. Il 98% delle persone che mi seguono lo fanno perché ne hanno voglia, non per offendere o per criticare e giudicare”. Pertanto la Basso non rinuncia al suo lavoro, che ama a causa di alcuni utenti che la criticano per invidia o per il semplice fatto di giudicare.