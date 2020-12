Il Natale di Sonia Bruganelli, attacchi e critiche dai fan: “Sei irrispettosa”

Il Natale di Sonia Bruganelli è stato criticato dai follower. Su Instagram ha pubblicato foto che non passano inosservate

La moglie di Paolo Bonolis in queste feste particolari per l’Italia intera non si è risparmiata di pubblicare su Instagram foto e video che hanno mandato in tilt i suoi fan. Sonia Bruganelli è sempre la solita: non perde occasione di mostrare i suoi beni e per molti a Natale ha esagerato. Addobbi costosi, calici di lusso, candele profumate. Sulla sua tavola c’era proprio tutto. Così se altri vip in questo periodo particolare hanno voluto dare il buon esempio, non si può dire la stessa cosa per la famiglia Bonolis.

Il Natale di Sonia Bruganelli: gli attacchi dei fan

Lady Bonolis non si è limitata a pubblicare foto sul suo profilo Instagram e così nei giorni di festa ci ha lusingato con i suoi ospiti e la sua tavola addobbata. Se per Sonia i post erano soltanto semplici messaggi di auguri per i suoi fan, molti di loro non l’hanno presa bene ed hanno subito criticato la scelta di condividere quelle foto. “Veramente di classe, ma non le sembra un po’ eccessivo tutto questo?”, si domanda uno dei suoi fan. “Secondo me è irrispettoso pubblicare queste foto – scrive un altro – Ci sono cose molto costose su quella tavola e in un periodo in cui il popolino non arriva a fine mese, be’, per me sono fuori luogo”, continua il commento. “Ancora non hai capito che non devi mettere in mostra le tue ricchezze?” scrive un altro follower.

Altri follower invece hanno lusingato la donna e augurato un felice e sereno Natale alla famiglia Bonolis, non tutti hanno guardato con malizia quelle foto.