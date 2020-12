Barbara D’Urso e il triste ricordo di un amico speciale recentemente scomparso

La conduttrice Barbara D’Urso nella sua pagina Instagram ha condiviso ieri uno scatto insieme a Stefano D’Orazio scomparso a inizio novembre

Ieri sarebbe stato l’onomastico di Stefano D’Orazio, l’ex batterista dei Pooh scomparso lo scorso 6 novembre, e per ricordarlo Barbara D’Urso ha ripescato nei suoi cassetti personali e ha voluto condividere con la sua community su Instagram uno scatto insieme a lui.

Anche per Barbara d’Urso, come per tutti, questo è un Natale diverso e atipico. La pandemia in corso sya destabilizzando tutti e il pensiero va inevitabilmente alle persone lontane geograficamente ma anche a quelle che non ci sono più.

Per questo la conduttrice ha voluto omaggiare l’amico Stefano con questo scatto allegro insieme: “Anni e anni di Santo Stefano insieme a ridere, a volerci bene. Manchi”, ha scritto nella dedica sotto lo scatto che vede anche l’hashtag #fratelli a confermare lo stretto legame tra i due.

Barbara D’Urso fidanzata? Novella 2000 ha le prove

Eccentrica e trasgressiva, sempre sulla cresta dell’onda. Della vita privata di Barbara D’Urso però si sa sempre poco, amori o simpatie, la conduttrice volutamente tace su questi aspetti intimi della sua vita. Però qualche pettegolezzo è uscito dalle pagine del quotidiano Novella 2000 che sembrerebbe confermare una conoscenza intima di Barbara con un galantuomo.

Le voci su di un presunto fidanzato della conduttrice 63enne circolano da un po’ ma proprio il direttore del giornale, Roberto Alessi, ha confermato la cosa direttamente in un’intervista a Libero. “Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”, ha spiegato Alessi.

Barbara dal canto suo ha occhi solo per i figli Giammauro ed Emanuele, nati dalla relazione con il produttore Mauro Berardi. Non è ancora stato smentito o confermato nulla dalla diretta interessata, staremo a vedere nelle prossime ore.