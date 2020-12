Hunziker e Toffanin commosse: momento tra i più toccanti di “Verissimo”

Michelle Hunziker ospite a Verissimo pochi giorno dopo la scomparsa della madre della Toffanin. Le due donne si commuovono insieme. Momento tra i più toccanti della trasmissione.

Al top dei momenti più toccanti dell’ultima stagione di Verissimo c’è il pianto congiunto di Hunziker e Toffanin.

Le due bellissime si sono infatti commosse insieme. La Hunziker era stata inviata in trasmissione, pochi giorni dopo la scomparsa della madre della Toffanin, Gemma Parison. In quella puntata Michelle Hunziker non è riuscita a trattenere le lacrime.

Hunziker e Toffanin legate da una profonda amicizia: Michelle non trattiene le lacrime

La conduttrice di Verissimo e la Hunziker sono legate da una profonda amicizia. Le due si sono conosciute da ragazzine. Insieme hanno mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Pertanto la già sensibile Michelle non ha potuto trattenere le lacrime in quella puntata trasmessa pochi giorni dopo la morte della madre della Toffain.

“E’ difficile questa puntata, più che per i miei filmati, per il fatto che io sono un po’ empatica con te perché sono una tua grande amica. Mi ero ripromessa di essere tranquilla, scusami ma non ce la faccio”, aveva commentato la showgirl svizzera commossa.

“Silvia ti voglio un bene dell’anima so che per te questa è una puntata veramente difficilissima, ti sono molto vicina”, ha concluso Michelle.

In lacrime anche la conduttrice di di Verissimo. Nonostante il difficile momento, la Toffanin ha scelto comunque di in onda. Decisione argomentata dai lei stessa in quanto la madre non perdeva mai una puntata del suo programma.

In quella puntata anche Francesca Rega, tra gli ospiti, spese parole emozionanti ricordando la perdita di suo padre. A quel tempo anche gli spettatori inondarono Silvia di messaggi di supporto sui social. Una testimonianza di quanto gli italiani siano affezionati alla conduttrice.