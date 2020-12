Palazzo dell’Eliseo: uccisi tre soldati francesi durante le operazioni militari

Secondo le dichiarazioni del palazzo presidenziale, i tre uomini sono stati uccisi dall’esplosione di un ordigno nella regione di Hombori.

A dare la notizia il Palazzo dell’Eliseo, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Francese. I tre uomini sono stati uccisi questo lunedì mattina, 28 dicembre: il loro veicolo blindato è stato violentemente colpito da un ordigno esplosivo nella piccola città e comune rurale di Hombori, Mali. I tre soldati appartenevano al primo reggimento di cacciatori di Thierville-sur-Meuse, comune francese situato nel dipartimento di Mosa. Con la loro morte, si annovera un minimo di 47 soldati francesi uccisi durante i sei anni di operazioni Serval, nel 2013, e Barkhane, a partire dal 2014. A quest’ultima facevano parte anche Tanerii Mauri, 28 anni, Quentin Pauchet, 21, e Dorian Issakhanian, 23, le tre vittime morte oggi. L’operazione era guidata dall’esercito francese contro i gruppi islamisti della regione del Sahel.

vProfonde tristesse à l’annonce des décès du BCH Tanerii MAURI, du 1CL Dorian ISSAKHANIAN et du 1CL Quentin PAUCHET, engagés dans l’opération #Barkhane et morts au combat. Pensées émues de toute l’@armeedeterre pour leur famille, leurs proches et leurs camarades du #1RCH. pic.twitter.com/nA7kxCoOZq

— Chef d’état-major de l’armée de Terre (@CEMAT_FR) December 28, 2020