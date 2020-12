Tiziana Cantone: mistero sul suicidio, spunta il DNA di un uomo

E’ mistero sul il suicidio di Tiziana Cantone, la donna di trentuno anni morta quattro anni fa. La procura sta analizzando il DNA di un uomo

A quattro anni dalla morte di Tiziana Cantone, il caso si riapre poiché sono state ritrovate tracce di DNA di un uomo sulla sciarpa con cui la donna si sarebbe suicidata. Dopo che qualche mese fa la difesa della mamma ha ottenuto il dissequestro della pashmina trovata al collo della 31enne morta a Mugnano, la procura ha riaperto le indagini riguardo all’analisi dell’oggetto usato come arma. Sono emerse tracce biologiche di Tiziana, della zia, che era intervenuta per liberare la nipote, e un cromosoma maschile.

LEGGI ANCHE>>>Massacro in una sauna: sette persone uccise a coltellate da un uomo

Tiziana Cantone: è mistero sulla sua morte?

LEGGI ANCHE >>>Cade dalla bici per evitare un cane: muore ragazzo di soli 15 anni

Il caso di Tiziana Cantone morta quattro anni fa si riapre e la vicenda riaccende il mistero del suicidio. Non è da escludere che la traccia del DNA maschile sulla sciarpa sia del carabiniere che all’epoca è intervenuto, ma i dubbi sono molti. L’ipotesi al momento è che lo staff difensivo di Maria Teresa Giglio chieda di eseguire un’analisi genetica sul carabiniere che intervenne il 13 settembre 2016 a Mugnano, così da eliminare i sospetti.

Il sospetto della madre

Intanto torna il sospetto da parte della madre che Tiziana non si sia suicidata, ma sia stata uccisa da qualcuno che voleva zittirla per aver subito quello che viene definito revenge porn. Intanto il lavoro di laboratorio è stato mandato al pm Giovanni Corona, magistrato della Procura di Aversa guidata dal procuratore Francesco Greco, il quale ha aperto un fascicolo per frode processuale. Le ipotesi sono varie e tra queste la Procura di Napoli Nord indaga su eventuali manomissioni del tablet e del cellulare della 31enne, subito dopo la sua morte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il caso a questo punto è tutt’altro che chiuso e le indagini su Tiziana Cantone sono aperte, la verità è sempre più vicina.