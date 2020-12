Bianca Atzei, mani tra i capelli e sguardo da cerbiatto, che schianto FOTO

Bianca Atzei non perde occasione di mostrarsi su Instagram, il suo mondo. Con un sguardo afrodisiaco conquista sempre più fan

L’abbiamo vista questa estate alle prese con la canzone Da domani, Bianca Atzei non è soltanto una cantante ma anche un‘influencer a 360° gradi. Su Instagram è seguita da più di ottocento mila follower con i quali condivide momenti della sua quotidianità, del tempo libero e del lavoro. Non mancano foto con il suo compagno di vita Stefano Corti, i due stanno insieme dal 2019 e sono molto innamorati o almeno così sembra viste le storie che girano sul web.

Bianca Atzei: sguardo da cerbiatto, che dolcezza FOTO

Il suo profilo Instagram è un concentrato di amore, amicizia, famiglia e energia. Bianca Atzei attraverso le sue foto fa appassionare sempre di più il pubblico social che la segue, con quello sguardo da cerbiatto emana dolcezza e tenerezza. Ancora non sappiamo cosa ci riserverà per l’anno che sta per entrare, la donna è in pausa o sta già lavorando ad una nuova canzone?

Intanto nell’attesa ci godiamo le sue fantastiche foto, mai volgari ma sempre sensuali. I suoi occhi fanno impazzire il web e molti vorrebbero baciare quella bocca carnosa. Chissà quanti invidiano il fidanzato. “Sei bellissima”, commenta qualche fan, “Mi piacerebbe stare in tua compagnia perché sei una bella e brava ragazza” scrive qualcun altro.

Altri invece aspettano il suo look per la fine dell’anno, che ne dite sarà sobrio o scintillante? Non ci resta che aspettare, manca davvero poco.