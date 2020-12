Donatella Rettore, al peggio non c’è fine: “Anche lui mi ha lasciato…”

La cantante, Donatella Rettore spiega in un’intervista il motivo del momento no che ultimamente attraversa: “No, ora anche lui…”

Non è certamente uno dei migliori momenti della vita di Donatella Rettore. La cantante di Castelfranco ha risposto ad un invito di collegamento a “Storie Italiane”, condotto da Eleonora Daniele dove ha spiegato il periodo di grande sconforto che sta attraversando.

Per lei si tratta dell’ennesima grave perdita di famiglia, la classica “ciliegina” sul momento no, cascato a pennello nel periodo più bello dell’anno. Non è la prima volta che il destino le riserva qualcosa di “malvagio”. Già nel passato, Donatelle si trovò a che fare con un anno non facile, segnato dalla contrazione di un tumore.

Di fronte ad un ostacolo, per molti davvero insormontabile, la Rettore si è sottoposta a ben 2 interventi che hanno scongiurato futuri nuovi problemi. Come se non bastasse, durante l’intervista su Rai 1 ha spiegato anche di aver subito tentativi di violenza fisica, fortunatamente cancellati con perfetto tempismo dalla forza e il coraggio che abitano in lei

Donatella Rettore, lutto insaspettato per l’amico speciale

La cantante di Castelfranco, Donatella Rettore è intervenuta ai microfoni di “Storie Italiane“, la scorsa mattina, per annunciare l’ennesimo triste “capitolo” della sua vita. Durante l’annuncio in diretta, Donatella cambia improvvisamente umore, ma è solo il frutto di ciò che ha lanciato qualche attimo prima sulla sua pagina social.

Non bastavano gli infausti trascorsi di qualche anno fa, segnati da un male incurabile e tentati atti di violenza fisica che l’hanno davvero segnata nel tempo. Ad addolorare se stessa e nel medesimo istante, il pubblico da casa è stato l’annuncio dell’ennesimo lutto. La ciliegina di un lungo “travaglio” che stavolta porta la firma di un amico davvero speciale e inseparabile.

La cantante con pochi “virgolettati” ha spiegato l’ennesimo dolore di vita, costretta ad esprimere. Si tratta della scomparsa del fido “Orso”. L’amato cane rappresentava il punto di riferimento per lei, una delle ragioni di vita più belle da raccontare ai propri nipoti.

Diversi i messaggi di solidarietà e conforto per la Rettore. Da Malika Ayane a Marcella Bella, che le hanno trasmesso tutta la meritata vicinanza: “Dispiace tantissimo, un abbraccio”; “Sono addolorata anche io Donatella”