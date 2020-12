Chiara Ferragni con Fedez sulla neve. Gli utenti non si lasciano scappare nulla e notano che c’è qualcosa che non va ma apprezzano

Giornata di neve quella che ieri ha “invaso” Milano e tutto l’hinterland con abbondanti fiocchi bianchi che sono caduti al suolo arrivando anche a 20 centimetri. Un manto soffice che ha creato disagi ma ha anche portato tanta felicità, soprattutto tra i bambini che dopo tanti mesi di costrizioni si sono sentiti quasi rinati.

Un momento magico quello della neve si sa, che ha rallegrato anche la giornata di Chiara Ferragni e Fedez che sono scesi al parco vicino casa per giocare con il loro piccolo Leone. Prima le Instagram Stories di notte mostrando tra i primissimi la neve che cade su Milano e poi il risveglio con il piccolo Lello che fa la conoscenza della sua prima neve. Un assaggio in terrazzo e poi via verso il parco per giocare a pallottole di neve e fare dei bei pupazzi.

Chiara Ferragni con Fedez e Leone sulla neve, impreparati e normali

Una giornata da famiglia “normale” quella trascorsa ieri da Chiara Ferragni, Fedez e il loro piccolo Leone. Una mattinata tra giochi e risate dove non sono mancate anche le cadute. Tutto molto spontaneo, ripreso ovviamente dai cellullari e finite nel mondo di Instagram.

L’impreditrice digitale ne ha fatto una gallery sul suo profilo proprio per ricordare questo momento così particolare. La famiglia felice sulla neve tra sorrisi e abbracci.

Gli utenti più attenti però non si sono fatti scappare un particolare. Fedez indossa delle semplici sneakers e non scarponi da neve. Anche loro colti impreparati dall’evento? Pare proprio di sì, infatti, anche il piccolo Leone ha dei guanti normali e non da neve.

La stessa Ferragni un una story lo ammette e chiede a suo marito: “Ma non abbiamo guantini da neve per Leone?”. Insomma anche i Ferragnez sono “comuni mortali” e di fronte alla neve inaspettata e questo li rende ancora più amati.