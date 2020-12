Elisabetta Gregoraci. Il segreto di Nathan Falco che nemmeno lei sapeva

Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, reduce dal programma Grande Fratello Vip, è alle prese con un segreto che riguarda suo figlio

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato uno scatto molto dolce in compagnia del figlio Nathan Falco, accompagnato da queste parole: “Il mio tutto”. E’ un legame molto profondo quello che lega la showgirl calabrese al bambino avuto dall’imprenditore Flavio Briatore. Proprio per lui ha lasciato da circa tre settimane il programma Grande Fratello Vip . La Gregoraci ha deciso di interrompere la sua partecipazione all’interno della casa più famosa d’Italia quando ha saputo che la competizione sarebbe proseguita fino a febbraio.

Troppo tempo che l’avrebbe tenuta lontana da Nathan Falco. Il suo non è comunque un addio alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini, infatti apparirà come opinionista, avendo vissuto in prima persona quest’avventura televisiva.

Il ragazzino compirà 11 anni il prossimo 18 marzo e ha un profilo Instagram aperto. Uno dei suoi follower gli ha chiesto sfacciatamente: “Sei single?” – e Nathan ha risposto di no. Si tratta sicuramente di una di quelle prime cottarelle tenere da bambini, tuttavia la dichiarazione ha lasciato senza parole mamma Elisabetta che non ne sapeva nulla.

Elisabetta Gregoraci: il suo legame con Flavio Briatore

Nonostante la relazione con l’imprenditore Flavio Briatore sia finita, Elisabetta ha trascorso insieme a lui le vacanze natalizie, per amore del loro unico figlio, Nathan Falco.

La showgirl ha pubblicato, infatti, un’immagine che li ritrae tutti e tre uniti nella loro sfarzosa casa monegasca. “In questa Vigilia di Natale un po’ particolare dove tante famiglie non si sono potute riunire, auguro a tutti voi e ai vostri cari tutta la serenità possibile, riempite di amore e affetto i vostri cuori” – scrive in didascalia.

Sono un grande esempio per molti, emblema di una situazione dove l’amore può finire ma rimane l’affetto e la stima reciproca. La Gregoraci ha sempre dichiarato in merito: “Per me è stato un rapporto importantissimo. L’ho sposato per amore. Lo farei di nuovo. Il nostro matrimonio dopo 10 anni è finito ma tra noi due c’è sempre molto rispetto. Nathan è al primo posto per entrambi in ogni nostra decisione”.