Ludovica Pagani in accappatoio è uno spettacolo. Scollatura vertiginosa – FOTO

Ludovica Pagani raccoglie consensi grazie alle sue foto cariche di charme sui suoi profili social. Una bellezza incommensurabile

La bellissima giornalista sportiva Ludovica Pagani ha pubblicato uno scatto molto suggestivo sul suo profilo Instagram. Avvolta in un soffice accappatoio bianco, asciugamano a mò di turbante in testa, la vediamo truccata alla perfezione, con lo sguardo timidamente rivolto verso il basso. La sua mise comoda e casalinga è però impreziosita da orecchini e collana di un famoso brand di cui sta sponsorizzando i prodotti.

E’ la prova lampante di come sia avviata anche la sua carriera da influencer e di quanto sia ricercata da marchi famosi che vogliono il suo volto da associare al loro nome.

Classe 1995, originaria di Bergamo, ha un futuro radioso di fronte a sè. Ludovica Pagani si sta imponendo sempre di più nel panorama delle influencer più gettonate del nostro paese. Poco sotto i tre milioni di follower su Instagram, è stata consacrata come la risposta a Diletta Leotta. Le due infatti hanno molto in comune. Bionde, bellissime, di talento, carismatiche e una grande passione per lo sport.

Ludovica Pagani: chi le fa battere il cuore

Sul suo profilo Instagram Ludovica Pagani ha pubblicato recentemente solo fotografie con la sua famiglia. Eppure, voci di corridoio la vedono sempre più vicina ad una stella del calcio. Stiamo parlando di Stephan El Shaarawy, attaccante in forze allo Shanghai Shenhua, soprannominato Il Faraone per le sue origini egiziane.

La loro storia sarebbe nata lo scorso marzo. Tanti indizi portano verso quella direzione. Interrogata da un follower su chi sia il proprio calciatore preferito, lei ha risposto senza indugio proprio El Shaarawy. Inoltre Ludovica ha postato qualche giorno fa una foto con indosso il cappello di Babbo Natale. Gli utenti più attenti non si sono fatti scappare un “like” lasciato dall’ex calciatore della Roma.