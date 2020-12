Melissa Satta, ventre scoperto, post da colpo al cuore – FOTO

La showgirl, modella italiana e influencer Melissa Satta condivide con i suoi followers un post da urlo: la sua bellezza è illegale!

Melissa si fotografa intenta a realizzare una piega ai capelli, nel bagno della sua casa, con indosso una magliettina nera aderente e corta.

La pancia piatta e scolpita della bellissima modella viene lasciata completamente scoperta, fino al basso ventre, da dove partono dei comodi pantaloni grigi.

La Satta è la prova che non serve un vestito scollato o un tacco 15 per essere splendenti e sensuali, perché la vera bellezza sta nell’essere attraenti, anche con un outfit per restare in casa.

Il post è stato super apprezzato dai suoi followers, infatti in circa un’ora la foto conta già oltre 30.000 mi piace e 200 commenti.

La vita privata di Melissa: amori e separazioni

Le relazioni amorose della Satta note ai suoi fans sono tre: dal 2003 al 2006 è stata fidanzata con il personaggio televisivo Daniele Interrante; dal 2006 al 2011 con il calciatore Christian Vieri e, a novembre del 2011, si fidanza con il calciatore Boateng.

Dal fidanzamento con quest’ultimo nacque il suo primo figlio Maddox Prince Boateng.

La coppia, sposatasi nel 2016, si separa consensualmente nel 2019, interrompendosi definitivamente poco più di una settimana fa.

Tra i suoi interessi emerge notevolmente il mondo del web: il suo profilo Instagram è ipercurato, con più di 4,4 milioni di followers.