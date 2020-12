Il corpo senza vita di un uomo di 90 anni è stato ritrovato questa mattina a Viareggio (Lucca) nel canale Burlamacca, dove sarebbe scivolato durante una passeggiata.

Tragedia a Viareggio, in provincia di Lucca, dove il cadavere di un uomo di 90 anni è stato recuperato questa mattina nel canale Burlamacca. A segnalare il corpo, che galleggiava in acqua, sarebbero stati alcuni passanti che hanno contattato i soccorsi e lo hanno riportato a riva. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far nulla per il 90enne di cui è stato possibile solo costatarne il decesso. Intervenuti sul posto anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire quanto accaduto.

Un uomo di 90 anni è morto questa mattina, martedì 29 dicembre, a Viareggio, in provincia di Lucca. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti sino ad ora, come riporta la redazione de La Nazione, il 90enne sarebbe uscito di casa per una passeggiata, ma durante il tragitto sarebbe scivolato nel canale Burlamacca. A lanciare l’allarme, intorno alle 9, sarebbero stati due operai che lavoravano in zona. I due, vedendo il corpo galleggiare in acqua, lo hanno riportato a riva ed hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma per il 90enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, sopraggiunto per annegamento. Il corpo presentava una vistosa ferita alla testa, circostanza per la quale si ipotizza che l’uomo possa essere prima caduto a terra per poi finire nel canale.

Intervenuti per gli accertamenti del caso, i carabinieri del comune in provincia di Lucca che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia.

I militari dell’Arma, come riporta La Nazione, erano stati contattati poco prima dai familiari dell’uomo, affetto da alcuni problemi di salute. Quest’ultimi erano stati allertati dalla moglie del 90enne accortasi che il coniuge era uscito di casa senza avvisarla.