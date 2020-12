Andrea Dal Corso e Teresa Lancella: “Era ciò che desideravamo”

Andrea Dal Corso e Teresa Lancella sono una delle coppie più longeve del programma di Uomini e Donne. Ecco come va la loro storia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@_uominiedonne_tronoclassico)

Andrea Dal Corso e Teresa Langella vivono la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. I due si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne e a VeroTv hanno parlato della loro storia d’amore che procede a gonfie vele.

Andrea imprenditore, modello e influencer, aveva partecipato come concorrente a Temptation Island e poi aveva provato anche l’esperienza di Uomini e Donne, dove ha corteggiato Teresa Langella.

Prima di dedicarsi a loro impossibile non chiedere della grande presentatrice Mediaset. Andrea non si è tirato assolutamente indietro e ha descritto la De Filippi come “uno straordinario esempio di persona empatica” spiegando che di Maria ha uno splendido ricordo.

Poi Andrea si lascia andare sulla vita accanto alla sua Teresa, la cosa che desiderava di più. La loro felicità è proprio viversi lontano dalle telecamere: “Era ciò che desideravamo entrambi, viverci al di fuori del contesto tv, senza microfoni e telecamere – ha detto – All’inizio forse è stato un po’strano…ma siamo riusciti a parlarci apertamente e a capirci nel profondo”.

LEGGI ANCHE –> Enrico Brignano, la storia d’amore con l’attrice Flora Canto. Come si sono conosciuti?

Andrea Dal Corso e Teresa Lancella, lontani ma con voglia di famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Bocciuolo Sposa (@ilbocciuolo)

LEGGI ANCHE –> Al Bano Carrisi, cosa fanno i figli del celebre cantante di Cellino?

Il rapporto tra Andrea del Corso e Teresa Lancella prosegue alla grande nonostante la lontananza. I due, infatti, avevano preso casa insieme a Milano. La loro convivenza è durata poco però perché il lavoro li ha divisi. Teresa infatti lavora ora per Radio105 a Roma e così per il momento i due non possono stare sotto lo stesso tetto e trascorrere le festività natalizie insieme.

Ma non demordono anzi, progettano già di costruire una bella famiglia. Non lo ha nascosto Andrea che ha detto chiaramente di una casa insieme e di cercare la stabilità lavorativa e poi chissà.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne 2020❤️ (@uominiedonne_gossipnews)

“Il pregio che amo di Terry è che quando vuole sa come disinnescarmi riportando il buon umore…Un suo difetto scoperto durante il lockdown? E’ una maniaca dell’ordine” ha rivelato Andrea a VeroTv.