Anna Tatangelo sorride dopo il successo di All togher now, dove lei era una dei giudici. Su Instagram sfoggia una serie di foto strepitose

Per Anna Tatangelo il 2020 è stato un anno molto importante, prima la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, padre di suo figlio, poi la pandemia ed infine nuovi progetti lavorativi. La fine è stata per lei una rinascita ed ora non vede l’ora di scoprire cosa le riservi il 2021. Intanto si gode alcuni momenti di relax dopo la fine del programma All togheter now, dove lei insieme a Francesco Renga, J ax e Rita Pavone sono stati i giudici dell’edizione. Per la cantante è stata un’esperienza molto significativa, un successo che le ha aperto tante strade per il futuro.

LEGGI ANCHE>>>Aurora Ramazzotti in piena forma mostra un gran bel décolleté – FOTO

Anna Tatangelo: FOTO molto intime, che splendore

LEGGI ANCHE>>>Floriana Messina in accappatoio, sotto… niente – FOTO

L’abbiamo conosciuta sul palco dell’Ariston con la canzone Essere una donna e poi Ragazza di periferia, poi l’abbiamo vista accanto al cantante Gigi D’Alessio e insieme hanno formato una delle coppie più gettonate ed oggi è invece una donna affermata e una mamma meravigliosa. Per Anna Tatangelo, ancora molto giovane, il futuro ha tanto da offrire a livello lavorativo e non solo. Nell’attesa la star si diverte su Instagram pubblicando foto sensuali che lasciano il web a bocca aperta. Chissà se le voci che circolano sulla sua presenza al Festival di Sanremo per il 2021 sono vere? Per il momento non sappiamo molto, ma la rivelazione del mondo del gossip è quasi certa: Anna potrebbe essere una delle co-conduttrici.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Non ci resta che attendere la conferma da parte sua e di Amadeus che dal canto suo non ha ancora detto nulla al riguardo.